تعرف على أفضل التمارين لتعزيز صحة العظام

كتبت إيناس البنا

صحة العظام مهمة للحفاظ على عمل الجسم، القضايا المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل وسرطان العظام وما إلى ذلك يمكن أن تضر بالصحة ونمط الحياة.

وفقا لموقع " healthline، فإن القيام بخطوات لتعزيز صحة العظام سيساعد في ضمان الصحة وطول العمر، بصرف النظر عن التنظيم الغذائي والفحص الطبي، يمكن أن تكون التمارين وسيلة فعالة لزيادة الوزن وصحة العظم.

تمارين تقوية العظام



فيما يلي بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة العظام:

القرفصاء:



يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم مع المباعدة بين ساقيك وكتفيك .

مدد يديك للخارج واخفضي جسمك مع الحفاظ على استقامة ظهرك .

تأكد من أن فخذيك موازية للأرض .

عد إلى الموضع الأول وكرر الخطوات 15 مرة على الأقل .

الجلوس بالكرة:



يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية :

خذ كرة تمرين واجلس عليها .

حافظ على وضعية مستقيمة أثناء الجلوس عليها وحاول تحقيق التوازن .

صعود السلم:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف مقابل درج .

اصعد بساق واحدة مع إبقاء الساق الأخرى منخفضة .

الآن اسحب جسمك بقدمك المرتفعة وضع الرجل الثانية على نفس مستوى الأولى .

كرر الخطوات مع التناوب بين كل رجل .

الجري:



يعتبر الركض شكلًا شائعًا من التمارين الهوائية ، وله العديد من الفوائد الصحية التي تتراوح من تحسين صحة القلب والأوعية الدموية إلى تعزيز القدرة على التحمل. يمكن أن يساعد الركض أيضًا في تقوية العظام.