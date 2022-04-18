7 فوائد صحية لشرب عصير البروكلي.. يقوى العظام ويزيد الهيموجلوبين

كتبت إيناس البنا

البروكلي أحد أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى مثل أي خضروات ذات أوراق خضراء أخرى، تبقى فائدة البروكلي كما هي في شكل عصير أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم غليه أو إضافته مع بعض المكملات الخارجية، واحدة من الفوائد الرئيسية لشرب البروكلي هي مستخلصات بذور البروكلي التي تساعد في تكاثر الخلايا وتحسين صحة الكبد، وفقا لموقع " onlymyhealth"

الفوائد الصحية لعصير البروكلي



1. يزيد من خلايا الدم الحمراء



يحتوي البروكلي على الكثير من الحديد الذي يمكن أن يزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، حتى أنه قد يحسن مستويات الهيموجلوبين لديك والذي يمدك بالأكسجين وينقل الدم في الشرايين، يحتوي شرب عصير البروكلي أيضًا على بروتينات تساعد على حمل الأكسجين في الدم، يمكن أن يوفر العصير بالفعل الطاقة والعناصر الغذائية بطريقة أسرع لأنه يقلل من وظيفة الهضم.

2. تحسين وظائف الدماغ



يحتوي هذا العصير أيضًا على مصدر غني بحمض الفوليك وفيتامين B9 يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تكون مفيدة في إنتاج الحمض النووي، وخاصة عند النساء الحوامل، ويمكن لعصير البروكلي الذي يحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك أن يحمي الكبد من العديد من الالتهابات وخطر الإصابة بالأمراض أيضًا. يمكن لحمض الفوليك أن يقوي جهاز المناعة لديك ويمكن أن يحافظ على صحتك العامة.

3. الوقاية من السرطان



لا يمكن لعصير البروكلي أن يزيل خطر الإصابة بالسرطان تمامًا ، ولكنه يمكن أن يوفر العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة به يمكن أن يوفر لك تناول العصير مرتين على الأقل في اليوم كمية كافية من فيتامين ب 12 والريبوفلافين التي يمكن أن توفر فوائد صحية ضد السرطان. يحتوي فيتامين ب 6 في الواقع على البيريدوكسين و B9. مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة التي تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

4. تخثر الدم



يمكن أن يؤدي البروكلي الذي يحتوي على محتوى فيتامين ك إلى المزيد من RDA للبالغين. هناك نوعان من تخثر الدم، غير صحي، يمكن أن يحدث تخثر الدم الصحي بسبب تخثر الدم والحفاظ على مستويات طبيعية من النزيف، يمكن لشرب عصير البروكلي أن يسرع من التئام الجروح والكدمات والجروح في الجسم.

5. صحة العظام والأسنان



كما أنه يحتوي على كمية كافية من الكالسيوم، في الواقع أكثر مما هو موجود في الحليب، يمكن تناول عصير البروكلي للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والذين لا يحبون الحليب على الإطلاق، يمكن للبروكلي أن يحسن صحة عظامك وأسنانك وقد يقلل أيضًا من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

6. زيادة حماية الخلايا

كمية المنجنيز الموجودة في العصير يمكن أن ترفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم، يمكنه أيضًا تكوين إنزيمات يمكن أن تساعد في حماية الهياكل الخلوية من الأضرار التي تسببها المركبات السامة، يمكن لعصير البروكلي تحسين التمثيل الغذائي الخلوي ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحتك. يمكن أن يساعد المنغنيز الموجود في العصير على معالجة الكربوهيدرات والبروتينات. نظرًا لأن إنتاج الخلايا يزيد من تعافي الجروح ويحدث نمو العظام أيضًا بطريقة مماثلة.

7. يحسن رؤيتك



يمكن أن يؤدي شرب عصير البروكلي أيضًا إلى تحسين صحة عينيك ورؤيتك. يمكن أن تحافظ الكاروتينات الموجودة في زياكسانثين ولوتين على رؤيتك وتقليل التأثير الضار للملوثات، يمكن لعصير البروكلي أن يحمي عينيك بطريقة تقلل الأضرار التي تسببها الالتهابات التي تصيب العين. يمكن أن يحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس وأشعة الشمس الزائدة التي تسقط على العين.