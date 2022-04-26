مجلس جامعة كفر الشيخ يجتمع بحضور المحافظ لبحث أنشطة خدمة المجتمع

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية بقاعة المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانونى للجامعة، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

وفى بداية الجلسة قدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى وأعضاء المجلس، وجميع منتسبى الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية، والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها ودعمه مطالب الجامعة وجهده فى التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً على استمرار المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات فى المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة فى مختلف المجالات.

وقال «نور الدين» إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس السيسي، فى كافة القطاعات سواء الصحة والإسكان والتعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسى حياة كريمة وغيرهم من المشروعات الخدمية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل الجامعة، أو المشروعات الجارى إنشاؤها فى المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى افتتاح طريق كفر الشيخ دسوق شهر يونيو المقبل.