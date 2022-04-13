صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الإفطار مع الموظفين والعاملين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الموظفين والعاملين بالجامعة، حفل إفطار جماعى بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبد العال، والدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات، والمستشار القانونى للجامعة، وأمين عام الجامعة، الدكتور على صبرى، والدكتور حاتم الجوهرى، مدير المستشفى الجامعى، ومدير عام الإدارة العامة للمدن، الدكتور طارق الملا.

يأتى ذلك فى إطار حرص رئيس جامعة كفرالشيخ على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من موظفى وعمال الجامعة.

وقدم دسوقي التهنئة للحضور بالشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة، مؤكداً أن الموظفين والعاملين بجامعة كفرالشيخ، هم ركيزة أساسية فى منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التى تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الإفطار السنوى خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

ومن جانبهم أعرب العاملون عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابى لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية من في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.



جانب من إعداد الفطار



جانب من إفطار الطلاب