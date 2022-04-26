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دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 ص
دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ" دعاء - ارشيفية
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.  
 
وإليكم دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".  
 
ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".   

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان

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