محافظ قنا يختتم زيارات تهنئة عيد القيامة المجيد بمطرانية قنا.. صور

صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لمطرانية قنا، كان في استقباله، نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى، والقمص أمونيوس فارس، وكيلا مطرانية قنا، وعدد من رجال الدين المسيحي.

رافق محافظ قنا خلال الزيارة كل من اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام إبراهيم، مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة ة، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم محمد صبرى، مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الجنوب، الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

قدم محافظ قنا، تهانيه للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وأعرب نيافة الأنبا شاروبيم عن سعادته بهذه الزيارة التى تجسد روح المحبة في أبهى صورها، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على أصالة ووحدة الشعب المصري الذي يتبادل التهنئة في كل عيد ، داعيا الله أن يحفظ الله وطننا الغالى وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ، ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

