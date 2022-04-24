محافظ قنا يختتم زيارات تهنئة عيد القيامة المجيد بمطرانية قنا.. صور

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لمطرانية قنا، كان في استقباله، نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى، والقمص أمونيوس فارس، وكيلا مطرانية قنا، وعدد من رجال الدين المسيحي.
رافق محافظ قنا خلال الزيارة كل من اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام إبراهيم، مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة ة، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم محمد صبرى، مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الجنوب، الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.
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