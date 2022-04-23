محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس وكنائس الأقباط بعيد القيامة المجيد‎‎

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للأخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إرساله لبرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، كما هنأ المحافظ كل من القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان، وبعث محافظ أسوان أيضاً ببرقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين.

وفى بيان صحفى، أشار اللواء أشرف عطية، إلى روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وأضاف المحافظ، أن مظاهرة الود والتآخى التى تعم فعاليات الإحتفال بعيد القيامة المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.