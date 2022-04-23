اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس وكنائس الأقباط بعيد القيامة المجيد‎‎

السبت، 23 أبريل 2022 12:51 م
محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس وكنائس الأقباط بعيد القيامة المجيد‎‎ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للأخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إرساله لبرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، كما هنأ المحافظ كل من القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان، وبعث محافظ أسوان أيضاً ببرقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين.

وفى بيان صحفى، أشار اللواء أشرف عطية، إلى روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وأضاف المحافظ، أن مظاهرة الود والتآخى التى تعم فعاليات الإحتفال بعيد القيامة المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

 

 


محافظ اسوان

البابا تواضروس

كنائس الاقباط

عيد القيامة المجيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حظر نقل رؤوس الماشية خارج محافظة أسوان لمدة شهر

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:57 م

محافظ أسوان: 1048 مشروعًا فى قرى "حياة كريمة" بتكلفة 21 مليار جنيه

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:00 ص

توشكى الخير.. مصر تطلق موسم حصاد الذهب الأصفر من الجنوب.. الشون والصوامع تتسلم 7500 طنا.. ومحافظ أسوان يشدد على مسئولى الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات

الخميس، 21 أبريل 2022 04:00 م

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الكورنيش الجديد.. صور

الخميس، 21 أبريل 2022 03:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة