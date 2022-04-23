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جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش

السبت، 23 أبريل 2022 05:06 م
جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد، لعاطلـ لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31634 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4582 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ح أ"، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار كمية من مخدر الهيروين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وبحوزته كمية كبيرة من تلك المواد، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع علمائه، وامرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائى يفيد بأن المواد المضبوطة لمخدرى الهيروين والحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فـأصدرت المحكمة حكمها السابق.


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جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

السجن المؤبد

الاتجار بالمخدرات

عاطل

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