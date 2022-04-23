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أسقف بنى سويف يرأس صلوات طقس ليلة أبو غلمسيس وقداس سبت النور.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 10:19 ص
أسقف بنى سويف يرأس صلوات طقس ليلة أبو غلمسيس وقداس سبت النور.. صور
بنى سويف ـ هانى فتحى

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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، صلوات طقس ليلة ابو غلمسيس وقداس سبت النور بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بنى سويف، بمشاركة أباء الكنيسة القمص اشعياء ديماس والقس مرقس صموئيل والقس مكاريوس عدلى .

وبدأت صلوات طقس ليلة أبو غلمسيس وقداس سبت النور حوالى الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة واستمرت حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

و احتفل أمس الجمعة  أقباط محافظة بنى سويف بصلوات الجمعة العظيمة والتى امتدت إلى ما يقرب من 9 ساعات متواصلة، حيث رأس الأنبا غبريال أسقف بنى سويف صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة السيدة العذراء المطرانية  بمدينة بنى سويف بمشاركة أباء الكنيسة القمص اغسطينوس ميخائيل والقمص بولا ملك والقس مينا عدلى والقس مكسيموس صبحى والقس لوكاس ناجى والقس تيموثاوس بدوي.

 

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