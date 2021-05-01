الأنبا كيرلس يختتم قداس سبت النور بكنيسة العذراء بنجع حمادى فى قنا

قنا - صابر سعيد

اختتم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعه، صلاة القداس الإلهى لسبت الفرح عقب سهرة أبو غلمسيس، وسط حضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة، وتحت إجراءات احترازية مشددة.

ويحيى الأقباط اليوم فى سبت النور ذكرى قضاء السيد المسيح يوم فى القبر بعد دفنه وتمتزج فيه الألحان الفرح بالحزن .

وعقب قداس سبت النور يبدأ الأقباط صوما انقطاعياً عن الطعام والمشروبات حتى نهاية قداس عيد القيامة فى الساعات الأولى من فجر الغد .

ويذهب الأقباط فى أسبوع الآلام من كل عام للحج وزيارة الأماكن المقدسة بالقدس والتى شهدت أحداث أسبوع الآلام والاحتفال بالقيامة ويطلق على من يؤدى تلك الزيارة اسم "مقدس" .