روسيا: تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة منذ بدء العملية العسكرية

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أنه نتيجة الضربات التي وقعت في منطقة بوباسنيا، جرت إصابة الأهداف التالية: مركز قيادة، ومستودعان للذخيرة، ومخزنان للأسلحة والذخيرة، وكذلك مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومعقلان للقوميين المتطرفين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه يجرى تدمير مستودعات الذخيرة في مستوطنتي شنوركي وسلافيانسك، وتم تدمير القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفكا، مما أدى إلى تحييد ما يقارب الـ120 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى أكثر من 30 سيارة ومركبة مدرعة، متابعا: أصابت طائرات العمليات التكتيكية للقوات الفضائية الروسية الأهداف في منطقتي كراسني ليمان ودروبيشيفو، بالإضافة إلى مستودعين للصواريخ والمدفعية بالقرب من مدينة زابوروجيا.

وقالت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة، و254 نظام دفاع جوى، بالإضافة إلى 2422 دبابة.