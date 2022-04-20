اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 07:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لبوتين بسبب حصولها على قرض من بنك روسى.. والأخيرة تبرر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:22 م
ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لبوتين بسبب حصولها على قرض من بنك روسى.. والأخيرة تبرر لوبان وماكرون
كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشحة للرئاسة الفرنسية غريمته "ماريان لوبان" بالتبعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب قرض مالي حصلت عليه من بنك روسي.

وردّت ماريان لوبان خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية، بنفي هذا الاتهام، موضحة أن لجوءها إلى البنك الروسي جاء بسبب أنه لا يوجد مصرف فرنسي وافق على منحها قرضاً.

وقال الرئيس الفرنسى أنه يعتبر أفضل طريقة لتحسين القدرة الشرائية هي مكافحة البطالة، مذكرا أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.4%.


ماكرون

لوبان

انتخابات فرنسا

فرنسا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة