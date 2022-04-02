كتب محمد عبد العظيم

قالت وكالة الفضاء الروسية، إنه لا يمكننا التعاون مع شركائنا في محطة الفضاء الدولية دون رفع العقوبات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وكالة الفضاء الروسية، قد أعلنت مؤخرا عن أن جميع عقودها المستقبلية ستكون بالروبل، فى إطار مواجهة العقوبات الموقعة على روسيا بسبب الحرب فى اوكرانيا.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.