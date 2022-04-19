ماكرون يحصل على 56% من نوايا الأصوات مقابل 44% للوبان في أحدث استطلاع للرأي

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أشارت قناة "سي نيوز الفرنسية" اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حصل على 56 % من نوايا التصويت وفقا لـ مقياس رأي "سى نيوز" في حين حصلت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان نحو 44% و ذلك قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الأحد القادم، وعشية مناظرة تلفزيونية حاسمة غدا الأربعاء.

و أضافت القناة أن ماكرون أحدث تقدما بـ ثلاث نقاط عن الأسبوع الماضى ( 53%) من نوايا التصويت بينما تراجعت لوبان ثلاث نقاط ( 7%) مشيرة إلى أن الفجوة الافتراضية بين المرشحين لا تزال أصغر بكثير مما كانت عليه في عام 2017.

وعلى ضوء مشاورات حزب " فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلنشون يبدو أن مؤيدي ميلينشون (95ر21%من الأصوات في الجولة الأولى) لا يزالون موضع شك، وفي الواقع 39% من الأشخاص الذين صوتوا لمرشح فرنسا الأبية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يعتزمون التصويت لصالح الرئيس المنتهية ولايته.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من دعوة جان- لوك أنصاره على عدم إعطاء أي صوت لـ لوبان، فإن 26% من الفرنسيين الذين صوتوا له ما زالوا يفكرون في الأمر فى حين فإن 35% من أنصاره سيمتنعون عن التصويت، و على ما يبدو فإن أنصار مرشحة الجمهوريون السابقة فاليرى بيكريس يبدون أكثر وضوحا أذ أن 66% من الفرنسيين الذين صوتوا للوزيرة السابقة لنيكولا ساركوزي يفكرون السير على خطى ساكوزي و التصويت لصالح ماكرون (مقابل 18% لمارين لوبان).

و فيما يتعلق بمؤيدى إريك زيمور( 07ر7% فى الجولة الأولى) ويانيك جادو( 63ر4%) فهم أقل انقساما أذ أن مؤيدى زيمور سيصوتون لصالح مارين لوبن فى حين أن أنصار جادو سيختارون ماكرون.