تعرف على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية.. أبرزها العدس والحمص

كتبت - ميرفت رشاد

يعد استهلاك الأطعمة المغذية أمرًا في غاية الأهمية للحفاظ على مستويات الصحة واللياقة البدنية، الأطعمة الغنية بالمغذيات هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مقارنة بعدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، لذلك، إذا كنت تبحث عن أطعمة مغذية لإضافتها إلى وجباتك، فهناك عدد قليل منها، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

الحمص:

يعتبر الحمص مصدرًا كبيرًا للبروتين وحمض الفوليك (فيتامين ب 9) والحديد والزنك والألياف ، قد يساعد تناول الحمص بانتظام في تعويض تطور العديد من الأمراض المزمنة بسبب محتواها من الألياف والبروتين.

العدس:

يحتوي العدس على الأحماض الأمينية الأساسية، كما أن محتوى حمض الفايتك (أحد مضادات التغذية التي تمنع هضم البروتين) أقل من محتوى البقوليات والحبوب الأخرى، مما يجعله مصدرًا حيويًا أكثر للبروتين، كما أنها سهلة الهضم مما يعني أنها أقل عرضة لتكوين انتفاخ البطن، مما يجعلها ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، طعامًا مريحًا.

الكاجو:

الكاجو هي واحدة من أكثر المكسرات المحبوبة في جميع أنحاء العالم، تحتوي على كميات عالية من البروتين النباتي والدهون (معظمها من الأحماض الدهنية غير المشبعة) ، وهي مصدر ممتاز للبروتين (حوالي 25 في المائة من الطاقة) ولها كثافة غذائية مثالية فيما يتعلق بالمعادن الصحية (الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم) و الفيتامينات.