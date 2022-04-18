هل سمعت عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لإنقاص الوزن؟

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كان هناك شيء واحد يدور في أذهاننا باستمرار ، فهو إنقاص الوزن، يبدو أننا نحاول دائمًا أن نلائم قياسات نموذج الجسم المثالي، إذا كنت تشرع في رحلة إنقاص وزنك ولا تريد الوقوع في عدد السعرات الحرارية اليومية ، فنحن نقترح عليك تجربة الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، يمكنك تناول هذه الأطعمة بالكمية التي تريدها دون أي زيادة في الوزن ، لأن هضم هذه الأطعمة قد يستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحتوي عليه بالفعل ، مما يؤدي إلى إبطال إضافة سعرات حرارية، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. الكرفس:

يحتوي الكرفس على 16 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام (حسب وزارة الزراعة الأمريكية) ، ويحتل المرتبة الأولى بين الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، الكرفس المليء بالألياف غني أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك.

2. الجزر:

يحتوي الجزر على حوالي 41 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة والتي يمكن أن تصنع المعجزات إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، فإن الجزر غني أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والمنغنيز والبوتاسيوم.

3. الطماطم:

تحتوي هذه البهجة المنعشة على 19 سعرة حرارية على الأقل لكل 100 جرام، بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بالعصارة ولذيذًا للألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين C ، فإنها تحتوي أيضًا على الليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، يمكن أن تثبت الطماطم أيضًا فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

4. الخيار:

الخيار مليء بالمعادن والفيتامينات والإلكتروليتات وهو مرطب للغاية 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام! نعم ، خضرواتنا المفضلة في السلطة منخفضة السعرات الحرارية. الخيار مليء بالمعادن والفيتامينات والإلكتروليتات وهو مرطب للغاية، يُعرف أيضًا باسم طعام التبريد الكلاسيكي الذي يساعد في الحفاظ على توازن الماء في الجسم في الأيام الحارة.

5. البطيخ:

كما أن البطيخ غني بالليكوبين الذي يمكن أن يساعد في حماية القلب، البطيخ المفضل الآخر في الصيف ، يحتوي على 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أن البطيخ غني بالليكوبين الذي يمكن أن يساعد في حماية القلب، يمكن أن يضمن السيترولين الموجود في قشرة البطيخ ولحمه أيضًا تدفق الدم السلس وتعزيز المناعة.