سحورك صحى.. البيض يشعرك بالشبع ويعزز صحتك

كتبت أمل علام

يعتبر شهر أبريل من أهم الأشهر التي تهتم بالبيض، حيث يحتفل الجميع بعيد شم النسيم، ويعتبر البيض الملون، هو أهم مظاهر الاحتفال بالشهر، ويصادف شم النسيم أيضا شهر رمضان، ويعتبر البيض من الأطعمة المستحبة في الصيام لأنه يحتوى على البروتين ويساعد على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام عند تناوله في السحور.

يقدم موقع CNN الاخبارى بعض الطرق البسيطة والمتنوعة للبيض ليكون الوجبة المثالية على مائدة السحور..

يحتوى البيض على العديد من المغذيات وهو "طريقة مثالية لبدء يومك"، وفقًا لما ذكرته ليزا ستيل، والتي وصفت نفسها بأنها مختصة بالبيض ومؤلفة كتاب " The Fresh Eggs Daily Cookbook ".

وأضافت، إن البيض من الأطعمة التي تساعدك على الشعور بالشبع لاحتوائه على البروتين، كما يحتوى على الدهون.

تحتوي بيضة واحدة على 6 جرامات من البروتين ومجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 12، والريبوفلافين، والكولين، والبيوتين والسيلينيوم.

ووفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى، إن هناك عدة طرق لصنع البيض فهو لا يؤكل مسلوقا فقط بل يمكن صنعه بعدة طرق مختلفة، سواء كان ذلك على الخبز أو اللفائف المقرمشة أو الكعك الإنجليزي أو البسكويت أو التورتيلا، فإن البيض المخفوق أو المقلي البسيط هو بداية كلاسيكية للكثيرين في وجبة السحور.

وأوضحت ليزا، إن هناك المزيد من الطرق التي يمكن صنعه بطريقة غير تقليدية حتى لا تشعر بالملل عند تناوله.



خبز البيض فى الفرن

اخبز البيض بدلا من قليه..

بالنسبة لمحبي الصفار السائل، فإن البيض المخبوز في قوالب أو علب الكعك يكون أكثر سهولة من صنع بيض مسلوق متعدد للعائلة، املأ الطبق أو القالب بمزيج من اللحوم أو الخضار أو الجبن، ثم اكسرى بيضة وتبليها بالبهارات والأعشاب، اخبزيها حتى يتماسك البياض ويترك صفار البيض قليلًا..



خبز البيض

خبز البيض..

هل تحب الخبز؟ حان الوقت الآن لتجربة يدك في صنع خبز غني بالبيض، يمكن الاستمتاع بعجين الخبز مع البيض او ما يطلق عليه الخبز الحلو، وغالبًا ما يكون مضفرًا، غالبًا ما تضاف منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبدة إلى هذه العجائن، مما يجعلها طرية.

لمضاعفة متعة البيض، قم بتقطيع الخبز إلى شرائح أو مكعبات، واتركه ليوم واحد حتى يصبح قديمًا بعض الشيء، ثم حوله إلى خبز توست فرنسي.



انواع متعددة من البيض

صفار البيض..

أضافت ليزا: "أشعر أن صفار البيض وبياض البيض نوعان من الأطعمة المنفصلة"، مع النكهات والقوام المختلفة، يمكن استخدام صفار البيض والبياض بشكل منفصل لإضافة ثراء وهيكل لمجموعة متنوعة من الأطباق.

من الناحية التغذوية، يتكون بياض البيض في الغالب من البروتين بالكامل، بينما يحتوي الصفار على العناصر الغذائية الأساسية، لذلك من المثالي تناول كلاهما بشكل ما.

من الأسهل فصل الصفار عن البياض عندما يكون البيض باردًا، وأبسط طريقة هي القيام بذلك بيديك، اكسر البيضة في وعاء، ثم أخرج الصفار واترك البياض الزائد يمر عبر أصابعك.



المكرونة بصفار البيض

المكرونة مع البيض..

إن الاستخدام الأمثل والأكثر ملاءمة لصفار البيض هو مكرونة كاربونارا، مع نسبة صفار بيضة واحدة لكل وجبة من المكرونة، إنها طريقة مثالية لإعداد وجبة مريحة لشخص أو اثنين.

يعد صفار البيض أيضًا أساس الكاسترد الغني بكريم بروليه، والذي يمكن صنعه في الفرن أو في طباخ بطيء . قال ستيل: "إنه خيالي للغاية ، لكنه سهل للغاية ، ويمكنك أن تفعله مقدمًا إذا كان لديك أشخاص أكثر."

يذكر، إن كل بلد يقوم بصنع البيض بطريقة قد تكون مختلفة عن الدول الأخرى، فيمكن صنع عجة البيض بالبقدونس والبطاطس والبصل والتوابل وخبزها في الفرن للحصول على فوائد كبيرة من هذه المجموعة المتنوعة من المكونات.