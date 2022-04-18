اليابان تخفف قواعد سفر الحيوانات الأليفة بالنسبة للأوكرانيين

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ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الإثنين أن اليابان خففت من قواعد سفر الحيوانات الأليفة بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.



وأشارت إلى أنه بموجب القواعد الحالية، يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة تطعيمها ضد داء الكلب مرتين قبل ستة شهر من السفر إلى اليابان، لافتة إلى أنه خلاف ذلك، سيتعين على الحيوانات الأليفة الخضوع للحجر الصحي لمدة ستة أشهر عند وصولهما إلى البلاد.



وأعلنت المحطة أنه نظرًا للوضع الإنساني الصعب، ستسمح طوكيو للاجئين الأوكرانيين بإحضار حيواناتهم الأليفة معهم دون انتظار ستة أشهر. ولكن، سيتعين على أصحاب الحيوانات تقديم دليل على التطعيم المزدوج لحيواناتهم الأليفة عند دخول اليابان، إضافة إلى ذلك، سيحتاج أصحاب الحيوانات أيضا إلى إبلاغ السلطات اليابانية كل أسبوع عن حالة حيواناتهم الصحية.