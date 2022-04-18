أخبار × 24 ساعة..الصحة: تطعيم 44.5 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 43 ألف راكب على متن 367 رحلة جوية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.. صور

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور الجمعيات الأهلية والتنسيق مع منظومة الرائدات

الرئيس السيسي يوجه بحصر الغارمين والغارمات تمهيدا للإفراج عن دفعة قبل العيد

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

التموين: 400 مركز تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح من المزارعين

غدا تحسن بحالة الجو وانخفاض بالحرارة يصل 9 درجات والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منخفض خماسينى وأتربة ودرجات متقلبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الصحة تكشف آخر تطورات متحور XE لكورونا.. أسرع 10 مرات من حيث الانتشار

الصحة: تطعيم 44.5 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن

التعليم تبدأ تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى المهام الأدائية غدا

المترو يرفع الطوارئ ويؤكد: استمرار مد ساعات التشغيل حتى نهاية إجازة العيد