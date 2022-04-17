المترو يرفع الطوارئ ويؤكد: استمرار مد ساعات التشغيل حتى نهاية إجازة العيد

كتب ــ رضا حبيشى

رفعت شركة المترو حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات والدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام على الأرصفة قبل الإفطار.

وأكدت شركة المترو استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم مد التشغيل للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

وأكدت شركة المترو، أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.