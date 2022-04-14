تراجع بورصة أبو ظبى بجلسة الخميس..وهبوط سهم بنك أبو ظبى الأول بنسبة 3.25%

كتب هانى الحوتى

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.832 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 292.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 12.71%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.79%.

وهبط 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 9.09%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 284.4 مليون درهم.

كان بنك أبو ظبي الأول، قد أعلن سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال البنك، في بيانه لبورصة أبو ظبي اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر بنك أبو ظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم يوم 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.