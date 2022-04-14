اليوم السابع
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رسميًا..الرقابة المالية تعلن إلغاء بنك أبو ظبي عرض شراء أسهم هيرميس

الخميس، 14 أبريل 2022 09:38 ص
رسميًا..الرقابة المالية تعلن إلغاء بنك أبو ظبي عرض شراء أسهم هيرميس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها خطابًا من بنك أبو ظبي الأول، والذي يحيط الهيئة من خلاله بالعدول عن نية التقدم بعرض شراء على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، بحسب بيان نشر على شاشة البورصة المصرية.
 
وكان بنك أبو ظبي الأول، قد أعلن سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.
 
وقال البنك، في بيانه لبورصة أبو ظبي اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر بنك أبو ظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم يوم 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.
 
وأضاف البنك: "وستظل السوق المصرية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية".
 

الرقابة المالية

بنك ابو ظبى الاول

هيرميس

عرض شراء هيرميس

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