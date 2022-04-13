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"النصاب الشيك".. سيد خاف من التجارة ودفع 2 مليون جنيه لمستريح أطفيح

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:00 م
"النصاب الشيك".. سيد خاف من التجارة ودفع 2 مليون جنيه لمستريح أطفيح اموال - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

 

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

 

"الحلقة الثانية عشر"

وفى الحلقة الثانية عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول سيد محمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 2 مليون و 300 ألف جنيه، حصيلة عمل 20 عام، موضحاً أنه استمر مع المستريح لمدة عامين وفجأة لم يجدوا المستريح وعلموا أنه سافر لخارج البلاد.

 

وأضاف ضحية المستريح، "خوفت من التجارة والخسارة، حطيت شقى 20 سنة وشقى ولادى وبناتى، وملقتش حاجة أنا عايز حقى وحق ولادى، مش عايز غير شقى عمرى اللى دفعته بس، اللى خد الفلوس سافر ومش عارفين نعمل أي".


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النصاب الشيك

ضحايا المستريحين

اخبار الحوادث

مستريح أطفيح

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