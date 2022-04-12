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أخبار 24 ساعة.. التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية تسير وفق خطة زمنية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية تسير وفق خطة زمنية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2022 تسير وفق خطة زمنية
 
محافظة الجيزة تعلن عن توافر محال وورش للشباب ببعض الأسواق
 
وزيرا التعليم والاتصالات يناقشان مبادرة "أشبال مصر الرقمية" لطلاب المدارس
 
وزيرة التضامن: ظاهرة الإرهاب كلفت العالم 70 مليار دولار وعددها تضاعف
 

 


اخبار 24 ساعه

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