أخبار 24 ساعة.. التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية تسير وفق خطة زمنية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2022 تسير وفق خطة زمنية
محافظة الجيزة تعلن عن توافر محال وورش للشباب ببعض الأسواق
وزيرا التعليم والاتصالات يناقشان مبادرة "أشبال مصر الرقمية" لطلاب المدارس
وزيرة التضامن: ظاهرة الإرهاب كلفت العالم 70 مليار دولار وعددها تضاعف
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بقبول تحديثات منصة الاختبارات الإلكترونية
القوى العاملة تُسلم 100 عقد عمل لذوى الهمم بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
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