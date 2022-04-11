وزير التنمية المحلية: تكليفات رئاسية بحل مشكلة المواقف العشوائية

كتب محمود حسين

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هناك أعدادا يصعب حصرها من الأسواق العشوائية والمواقف، والرئيس تدخل لتطوير هذه الأسواق، وهي تكلف مبالغ كبيرة جدا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

وقال وزير التنمية المحلية: "الرئيس كلفنا بتوفير أماكن قبل ترك المواطنين أماكنهم لإنهاء مشكلة الأسواق العشوائية بالتوازي مع تطبيق برنامج حياة كريمة ".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة صنفت الوزارة خلال السنوات الماضية بأن لديها أفضل مشروعات للتنمية المتكاملة لعامين متتاليين.