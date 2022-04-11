التعليم: الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2022 تسير وفق خطة زمنية

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، إن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، يسير وفق خطة زمنية، موضحة أنه يتم العمل على التحضيرات الأولية التى تسبق انطلاق الامتحانات حيث تم الانتهاء من مرحلة تسجيل الطلاب لاستمارات التقدم للامتحانات ومراجعتها وأيضا تجهيز الكنترولات لأرقام الجلوس مع فتح باب التقدم للعمل بالكنترولات.



وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة يسير وفق محورين أساسيين الأول التجهيز لعقد الامتحانات إلكترونيا والأخر عقدها ورقيا لحين حسم مصير عقد الاختبارات سواء ورقيا أو إلكترونيا على التابلت.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.



وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.