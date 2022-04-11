اليوم السابع
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مديرية تعليم الجيزة تعلن عن حاجتها لسائقين درجة أولى.. تعرف على الشروط

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:52 م
مديرية تعليم الجيزة تعلن عن حاجتها لسائقين درجة أولى.. تعرف على الشروط وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية الجيزة التعليمية بتشغيل سائقين درجة أولى بالأجر على الأتوبيسات الخاصة بالديرية لخدمة العاملين بالمديرية، كما اعلنت مديرية الجيزة التعليمية عن حاجتها لعدد ( 8 ) سائقين قيادة "درجة أولى "وبالشروط الأتية :-

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- اجتياز الاختبار الخاص بالنواحى الفنية فى مهارات القيادة.

وذلك وفقاً للبنود الاتيه :-

- مدة العمل8 ساعات يومياً بالأضافة لأجرا أضافياً عن ساعات عمل أضافية أو بالاجازات والأعياد الرسمية .

- الأجر الشهرى 3000جنية.

(المستندات والأوراق المطلوبة)

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى .

 - تحليل حديث للمخدرات.

- فيش وتشبيه جنائى .  

- شهادة طبيه من مستشفي "حكومى" بخلو المتقدم من أى أمراض مزمنة.

- صورة بطاقة الرقم القومى "ساريه"

ويتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة (( بعد نجاح اجتياز الاختبار الخاص بالنواحى الفنية فى مهارات القيادة )) وذلك بإدارة وحدة السيارات التابعة للمديرية ومقرها شارع المدبح بالجيزة خلف مدرسة عاطف السادات الابتدائية وذلك فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاعلان.

و تعقد الاختبارات الفنية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مدير إدارة وحدة السيارات بالمديرية وعضوية أعضاء فنين من ذات الوحدة وذلك يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ويتم انعقاد اللجنة المشكلة لفحص المستندات الخاصة للسادة المجتازين لاختبارات القيادة والمهارات الفنية ورفع تقرير نهائى بالموضوع تمهيداً لتحرير العقود الخاصة للسائقين المقبولين بعد أسبوع عمل من عمل اللجنة المشكله لهذا الغرض.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و أشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتيسيراً على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها فى الانتقالات وذلك كنوع من الخدمة الاجتماعية وتوفير خط اشتراك للعاملين.


الجيزة

تعليم الجيزة

سائقين

فرص عمل

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