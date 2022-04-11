جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم بالتصنيف الإنجليزى QS.. إنفوجراف

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى، كما حققت الجامعة مراكز متقدمة فى عدد من التخصصات الأخرى.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم

- جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 - 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه.

- حققت الجامعة المرتبة 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير.

- جاء ترتيب جامعة القاهرة من 51 - 70 في تخصص طب الأسنان.

- حققت جامعة القاهرة في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا

-شهدت الجامعة التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا.

- تواجد ت فى مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.

- احتلت جامعة القاهرة المرتبة 292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.