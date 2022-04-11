اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى 5 تخصصات..

جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم بالتصنيف الإنجليزى QS.. إنفوجراف

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:11 ص
جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم بالتصنيف الإنجليزى QS.. إنفوجراف انفوجراف بترتيب جامعة القاهرة فى تصنيف QS
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى، كما حققت الجامعة مراكز متقدمة فى عدد من التخصصات الأخرى.
 
 وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم 
 
-  جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 - 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه.
 
- حققت الجامعة المرتبة  81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير.
 
- جاء ترتيب جامعة القاهرة  من 51 - 70 في تخصص طب الأسنان.
 
- حققت جامعة القاهرة  في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا 
 
-شهدت الجامعة  التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا.
 
 
 - تواجد ت فى  مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.
 
-  احتلت جامعة القاهرة  المرتبة 292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية،  و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.
 
440c35cc-05f3-416b-a086-4479c13ffed4

 


جامعة القاهرة

تصنيف QS

التعليم العالى

التصنيفات العالمية

محمد الخشت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة توزع الدفعة الثانية من أجهزة لاب توب لذوي الهمم أصحاب البصيرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:50 ص

ضمن حياة كريمة.. جامعة القاهرة تنظم قوافل طبية متخصصة بجميع المحافظات

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:00 ص

جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا بتصنيف "QS" البريطانى 2022.. فيديو

الأحد، 10 أبريل 2022 10:50 ص

لحوم وفراخ يوميا والكنافة فى الحلو والفول أساسى فى السحور.. تفاصيل وجبات الطلاب بالمدن الجامعية خلال رمضان.. شاشات تفاعلية بغرف الطلاب.. وجامعتا القاهرة وحلوان تنظمان أنشطة اجتماعية ودينية وتثقيفية طوال الشهر

الأحد، 10 أبريل 2022 06:00 ص

جامعة القاهرة تواصل تلقى المشروعات البحثية من علمائها بشأن تغير المناخ

الأحد، 10 أبريل 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة