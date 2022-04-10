جامعة القاهرة تواصل تلقى المشروعات البحثية من علمائها بشأن تغير المناخ

كتب ـ محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تلقى المقترحات والمشروعات البحثية من علماء الجامعة ضمن المسابقة التى أطلقتها الجامعة فى فبراير الماضى للحد من تحديات تغير المناخ .

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مد فترة التقديم أمام علماء جامعة القاهرة لمدة أسبوعين إضافيين للتقدم بمشروعاتهم البحثية التطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، والتي تم إطلاقها نهاية فبراير الماضي وكان من المقرر أن تنتهي في 28 مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس للتقديم.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ؛ وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي نهاية العام.

وستمنح الجامعة تمويلًا قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، بحيث يمول المشروع الأول بـ 400 ألف جنيه، والمشروع الثاني بـ 350 ألف جنيه، والمشروع الثالث بـ 250 ألف جنيه، على أن تقدم المشروعات تقنيات منطقية وقابلة للتطبيق ومبتكرة للحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة، على أن يتكون الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة.

كما اشترطت جامعة القاهرة، أن يكون الفريق البحثي من تخصصات مختلفة حتى يكون المشروع متكاملًا، وأن يتقدم الباحث الرئيسي بمشروع واحد فقط، وأن لا يكون المشروع جزءًا من رسالة ماجستير أو دكتوراه، على أن ترسل المقترحات البحثية على الإيميل المخصص climate_research@cu.edu.eg متضمنه فكرة المشروع وأهدافه ومنهجيته وتأثيره المتوقع، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مُحدّثة للباحث الرئيسي.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات مرنة ومنخفضة الانبعاثات للتصدي بفعالية لآثار وعواقب تغير المناخ.