الكشف على 1740 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية جنبواى بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية جنبواى بمركز إيتاى البارود، حيث تم الكشف على 1740 مواطناً من أهالي القرية وتوابعها .



وضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية تم خلالها الكشف على " 425 حالة باطنة - 279 حالة أطفال- 207 حالة جراحة - 175 حالة مسالك - 253 حالة عظام - 25 أسنان- 45 حالة تنظيم الأسرة - 209 حالة وأنف وأذن- 122 حالة نسا وتوليد، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية .



كما ضمت القافلة عيادات الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجان لعمل تقارير العلاج على نفقة الدولة.



من جانبه قال الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتى وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة" وتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف القوافل الطبية المجانيةوتقديم الخدمات الصحيةالمتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبيةبالقرى والعزب والنجوع .

