اليوم السابع
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تحرير 6147 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة

الأحد، 10 أبريل 2022 11:46 ص
تحرير 6147 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط  (6147) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6123) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (481) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (127) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (560) أرجيلة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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