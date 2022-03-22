الإسعافات الأولية للنوبات القلبية يجب أن تعرفها.. منها الإنعاش القلبى الرئوى

كتبت فاطمة خليل

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة، فإذا رأيت شخصًا بالقرب منك مصابًا بنوبة قلبية، فيجب أن تكون على دراية بالإسعافات الأولية التي يجب إعطاؤها حتى يتم تقليل فرص وفاة الشخص حتى تتوفر المساعدة في المستشفى، فى هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية للنوبات القلبية يجب أن يعرفها الجميع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض النوبة القلبية

تختلف أعراض النوبة القلبية ويصعب فهمها في ذلك الوقت، وعادة، عندما تحدث النوبات القلبية، يشعر الناس بألم شديد في الصدر مثل الضغط، أو الضغط الشديد أو الامتلاء في القلب وغالبًا ما يكون الألم في منتصف الصدر.

يشعر المريض أيضًا بألم في الفك والكتف والذراعين والمعدة وكذلك في الظهر.

وقالت جمعية الصليب الأحمر البريطانية: "يحدث هذا الألم لأن الانسداد يمنع وصول الدم إلى عضلة القلب ولن يخف الألم مع الراحة".

ويعاني الشخص من ضيق في التنفس وضعف وتنميل عادة في الذراع اليسرى وكان الشخص أيضًا يغمى عليه ويتعرق كثيرًا أثناء نوبة قلبية.

علاج الإسعافات الأولية أثناء النوبة القلبية

بعد فترة وجيزة من ظهور أعراض النوبة القلبية لدى الفرد، لا تنتظر لحظة وتبدأ في التصرف عليك أن تتذكر أن كل ثانية مهمة في مثل هذه الحالة الطبية الحرجة.

اتصل برقم الطوارئ

الخطوة الأولى والأهم هي الاتصال برقم الطوارئ لخدمات الإسعاف، على الرغم من أنه سيتم تقديم علاج الإسعافات الأولية، لا يزال الشخص بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية في أسرع وقت ممكن.

ساعد الشخص على الجلوس

بعد وقت قصير من إجراء مكالمة الطوارئ الطبية، ساعد الشخص على الجلوس بشكل مريح، الجلوس يخفف الضغط على القلب، وقال الخبراء أيضًا إن الجلوس يقلل من فرص الانهيار بسبب الهجوم.

تحدث معهم

حتى وقت وصول المساعدة الطبية، تحدث إلى الشخص بلطف، امنح الشخص الأمل في أن كل شيء سيكون على ما يرام وأن المساعدة الطبية في طريقها.

الإنعاش القلبي الرئوى

إذا فقد الشخص وعيه، قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كان الشخص لا يتنفس أو لم تجد نبضًا ، فابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعد أن تطلب المساعدة الطبية الطارئة، اضغط بقوة وبسرعة في منتصف صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا - حوالي 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

يجب دائمًا طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، و لا تؤجل زيارة المستشفى بمجرد أن تشعر أنك بخير، من الضروري جدًا إجراء الفحوصات في الوقت المناسب حتى يبدأ العلاج الطبي مبكرًا.