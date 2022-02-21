8 علامات مبكرة للنوبة القلبية يجب عدم تجاهلها

كتبت إيناس البنا

أطلقت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) حملة لتثقيف حول الأعراض المبكرة للنوبة القلبية.

ووفقًا لـ NHS هيئة الصحة البريطانية، قد يخلط الكثير بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، لذا نعرض العلامات المبكرة للأزمة قلبية، ولماذا من المهم السعي للحصول على التدخل الطبي المبكر؟

لماذا التدخل الطبي المبكر أمر حاسم في النوبة القلبية



في حالة النوبة القلبية وفقا لموقعOnlymyhealth ، يحدث نقص في إمداد الدم إلى عضلة القلب ، وهي عضلة القلب، وبمجرد حدوث ذلك ، تبدأ عضلات القلب في الموت، ويعد التشخيص والعلاج المبكر ضروريان لاستعادة تدفق الدم إلى القلب لحماية عضلات القلب.

الأعراض المبكرة لنوبة قلبية



معرفة الأعراض المبكرة للنوبة القلبية والتعامل معها يمكن أن ينقذ حياة الناس. ومن ثم ، فإن الأعراض المبكرة للنوبة القلبية هي :

الأرق

عدم الراحة في الصدر

ثقل في الصدر

ألم صدر

التعرق

ضيق التنفس

فقدان الوعي في بعض الحالات

حموضة أو تجشؤ يخلط بين الناس وبين التهاب المعدة

في بعض الحالات ، يتم فقدان النوبة القلبية حيث لا يعاني المريض من أي أعراض. يُعرف باسم النوبة القلبية الصامتة.

بعض الأعراض الأخرى للنوبة القلبية ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تشمل:

نقاط الضعف

خفة الرأس

عدم الراحة أو الألم في الرقبة أو الفك أو الظهر

عدم الراحة أو الألم في أحد الذراعين أو كليهما

يجب عدم تجاهل أي من هذه الأعراض واستشارة الطبيب على الفور.

غالبًا ما يُساء فهم الأعراض المبكرة للنوبة القلبية ، وخاصة آلام الصدر ، والتجشؤ ، وقليل من التعرق ، وعدم الارتياح ، على أنها ناتجة عن ارتداد الحمض أو التهاب المعدة.

ومع ذلك ، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاستشر طبيبك على الفور. يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الرعاية المناسبة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب . ومن ثم ، يجب ألا يأخذوا هذه الأعراض على محمل الجد وأن يفحصوا أنفسهم مرة واحدة على الأقل من قبل طبيب مجهز لإجراء الاختبارات المتعلقة بالقلب.