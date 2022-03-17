العراق: ضبط إرهابى وأسلحة مختلفة فى العاصمة بغداد

أ.ش.أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية الأمنية في بيان أوردته قناة (السومرية) نيوز الإخبارية العراقية، أنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أنه "وبعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت أيضا مفارز وكالة الاستخبارات من ضبط قاذفتين نوع "أر بي جي 7" و4 صواريخ و3 حشوات صواريخ ومخازن مسدس وكمية كبيرة من العتاد"، مشيرا إلى تم إحالة الإرهابي المطلوب إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.