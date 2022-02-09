اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
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باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتهامات تلاحق إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراى..وسائقو شاحنات في كندا يغلقون معبرا مع الولايات المتحدة..والسعودية تعين سيدة مساعدة لرئيس وكالة المسجد النبوي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 ص
باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتهامات تلاحق إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراى..وسائقو شاحنات في كندا يغلقون معبرا مع الولايات المتحدة..والسعودية تعين سيدة مساعدة لرئيس وكالة المسجد النبوي
وكالات

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التى دارت ووقعت فى كافة أنحاء العالم فى السطور التالية:-
 

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه سيتم رسميا حظر القتل الجماعي لذكور الفراخ وأنه أمام المزارع حتى نهاية عام 2022 الحالي للامتثال.

 
 

أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول 100 جندي أمريكي إلى رومانيا للتحضير لنشر بقية القوات العسكرية القادمة في غضون أيام.

 

حرصت كاميلا، دوقة كورنوال، وزوجة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى على زراعة شجرة، للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، خلال زيارتها لمدرسة فى "باث".

 
 

أغلق سائقو شاحنات في كندا من المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أكثر المعابر ازدحاما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 
شكوى بسبب انتهاكات إثيوبيا فى تيجراى.. وجارديان: القتل والعنف الجنسى أول الاتهامات
 

ارتكبت إثيوبيا مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حربها في إقليم تيجراي، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين ، وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها إلى أعلى هيئة لحقوق الإنسان في إفريقيا.

 
هيئة الترفيه السعودية تطلق أول برنامج زمالة فى قطاع الترفيه
 

أطلقت هيئة الترفيه السعودية، أول برنامج زمالة في القطاع بثلاث مسارات وابتعاث خارجي لجامعات وشركات رائدة، وكشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن برنامج الزمالة، واحد من برامج مبادرة صناع السعادة.

 
 
 

ذكر التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الحوثى أطلقت 3 صواريخ باليسية لاستهداف المدنيين فى مدينة حجة اليمنية ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

 

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، قراراً تاريخيا، بتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، في سابقة في تاريخ الوكالة.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية فى نابلس بالضفة الغربية.

 
 
 
 
 

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إثيوبيا

كندا

احتجاجات كندا

المسجد النبوى

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