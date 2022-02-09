باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتهامات تلاحق إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراى..وسائقو شاحنات في كندا يغلقون معبرا مع الولايات المتحدة..والسعودية تعين سيدة مساعدة لرئيس وكالة المسجد النبوي

وكالات

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أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه سيتم رسميا حظر القتل الجماعي لذكور الفراخ وأنه أمام المزارع حتى نهاية عام 2022 الحالي للامتثال.

أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول 100 جندي أمريكي إلى رومانيا للتحضير لنشر بقية القوات العسكرية القادمة في غضون أيام.

حرصت كاميلا، دوقة كورنوال، وزوجة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى على زراعة شجرة، للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، خلال زيارتها لمدرسة فى "باث".

أغلق سائقو شاحنات في كندا من المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أكثر المعابر ازدحاما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أطلقت هيئة الترفيه السعودية، أول برنامج زمالة في القطاع بثلاث مسارات وابتعاث خارجي لجامعات وشركات رائدة، وكشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن برنامج الزمالة، واحد من برامج مبادرة صناع السعادة.