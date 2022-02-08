كاميلا دوقة كورنوال تزرع شجرة للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث

ريهام عبد الله

حرصت كاميلا، دوقة كورنوال، وزوجة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى على زراعة شجرة، للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، خلال زيارتها لمدرسة فى "باث".

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر تغريدة قال فيها: "زرعت دوقة كورنوال أحدث إضافة لمبادرة زراعة شجرة للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث، خلال زيارتها لباث اليوم".

وتابع :"إن زرع شجرة، هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها المشاركة في الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة".

🌳 The Duchess of Cornwall plants the latest addition to the @QGCanopy during her visit to Bath today.



Planting a #JubileeTree is just one of the ways you can get involved in The Queen's #PlatinumJubilee.



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ومن جهة أخرى، عادت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إلى العمل بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر بعد تعرضها لوعكة صحية، وفقا لما أعلنه قصر باكنجهام.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن قصر باكنجهام أوضح أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في مارس.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر من الاطباء للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، والذى سيستمر أربعة أيام في يونيو.

وقال المسؤولون إن "يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى، لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب"، مؤكدين أن "أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة".

وتعتزم الملكة أيضا، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ 96 في أبريل.

وقالت بيني جونور، الخبيرة في شؤون العائلة المالكة: "لم أشعر بالخوف بشأن الحالة الصحية للملكة، لأنه قبل أن تأخذ الاستراحة، كان لديها جدول زمني لشخص يبلغ من العمر 65 عاما وليس 95"، وأضافت: "إن صاحبة الجلالة كانت تبدو بصحة جيدة ومتألقة"، وقالت: "لم أكن أفكر في أنها كانت النهاية".