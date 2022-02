كاميلا دوقة كورنوال تزرع شجرة للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث

حرصت كاميلا، دوقة كورنوال، وزوجة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى على زراعة شجرة، للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، خلال زيارتها لمدرسة فى "باث".

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر تغريدة قال فيها: "زرعت دوقة كورنوال أحدث إضافة لمبادرة زراعة شجرة للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث، خلال زيارتها لباث اليوم".

وتابع :"إن زرع شجرة، هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها المشاركة في الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة".

🌳 The Duchess of Cornwall plants the latest addition to the @QGCanopy during her visit to Bath today.



Planting a #JubileeTree is just one of the ways you can get involved in The Queen's #PlatinumJubilee.



Find out more: https://t.co/DL5mCTMmlc https://t.co/7R3s2DmYPp