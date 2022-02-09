اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بنسبة نجاح 79.2%

شمال سيناء - محمد حسين

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم اليوم الأربعاء، اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأضاف أنه اعتبارًا من الغد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن اسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تواصل أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان النتائج عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %