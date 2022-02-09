اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:05 م
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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بنسبة نجاح 79.2%

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:49 م
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بنسبة نجاح 79.2% حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم اليوم الأربعاء، اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

 

وأضاف أنه اعتبارًا من الغد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن اسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

 

الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تواصل أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان النتائج عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %


نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022

بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

بوابه الازهر الالكترونيه

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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