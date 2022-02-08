اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع 2020 طن مخلفات بالمدن واستمرار حملات النظافة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:07 ص
صور.. رفع 2020 طن مخلفات بالمدن واستمرار حملات النظافة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ من رفع 2020 طن مخلفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها،2020 طن بـ 14مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 390 طن، وببرج البرلس 52 طن، وبسيدي سالم 159طن، وبسيدي غازي 45 طن، و ببلطيم 124 طن، وبالرياض 115 طن، و بالحامول 156 طن، وبمصيف بلطيم 36 طن، وبقلين 128 طن، وببيلا 182 طن، و بدسوق 254 طن، وبفوه 194 طن، وبمطوبس 166 طن، وبمسير 29 طن "، بإجمالي 2020 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

 

استمرتار اعمال النظافة
استمرتار اعمال النظافة

 

جانب من اعمال النظافة اليومية
جانب من اعمال النظافة اليومية

 

رفع الاتربة والرمال بالبرلس
رفع الاتربة والرمال بالبرلس

 

رفع الاتربة والمخلفات
رفع الاتربة والمخلفات

 

رفع المخلفات بالقرى
رفع المخلفات بالقرى

 

رفع المخلفات من الشوارع
رفع المخلفات من الشوارع

 

رقع المخلفات ببيلا
رقع المخلفات ببيلا

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

رفع مخلفات

خدمات عامة

قطاعات خدمية

اجهزة تنفيذية

اعمدة انارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 1,8 مليون جنيه

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:17 م

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير الميادين.. صور

الخميس، 03 فبراير 2022 03:55 م

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بحياة كريمة 30 يونيو المقبل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:05 م

محافظ كفر الشيخ: "مشروعك" وفر تمويل 1.6 مليار جنيه للشباب لتوفير 29383 فرصة عمل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:53 م

محافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:26 م

محافظ كفر الشيخ ينعى اللواء عبد السلام المحجوب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة