صور.. رفع 2020 طن مخلفات بالمدن واستمرار حملات النظافة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ من رفع 2020 طن مخلفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها،2020 طن بـ 14مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 390 طن، وببرج البرلس 52 طن، وبسيدي سالم 159طن، وبسيدي غازي 45 طن، و ببلطيم 124 طن، وبالرياض 115 طن، و بالحامول 156 طن، وبمصيف بلطيم 36 طن، وبقلين 128 طن، وببيلا 182 طن، و بدسوق 254 طن، وبفوه 194 طن، وبمطوبس 166 طن، وبمسير 29 طن "، بإجمالي 2020 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



استمرتار اعمال النظافة



جانب من اعمال النظافة اليومية



رفع الاتربة والرمال بالبرلس



رفع الاتربة والمخلفات



رفع المخلفات بالقرى



رفع المخلفات من الشوارع