"الأيد الشغالة".. رفع القمامة من الوحدة المحلية بكفر غطاطى بمحافظة الجيزة

كتب : سيد الخلفاوى و أحمد جمال الدين

فى استجابة سريعة لما نشرته صحافة المواطن عن شكوى أهالى كفر غطاطى التابع لمحافظة الجيزة من تراكم القمامة داخل الوحدة الصحية بالكفر والتى عملت على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للأمراض والعدوى وذلك ضمن مبادرة اليوم السابع لمواجهه ظاهرة انتشار القمامة قامت المحافظة بالاستجابة السريعة للشكوى ورفع المخلفات فورا.



كفر غطاطى

كفر غطاطى

كفر غطاطى



كفر غطاطى

وقالت محافظة الجيزة، إنه فور ورود الشكوى تم التعامل وفحصها من قبل الأجهزة والإدارات المعنية التى عملت على التوجه الفورى لمحل الشكوى وقامت بتنظيفه باستخدام كامل المعدات وتطهيره تمام، وذلك حرصا على مصلحة المواطن وحقه فى العيش داخل بيئة نظيفة وفق تعليمات شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهئية العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.



كفر غطاطى بعد إزالة القمامة

الوحدة الصحية بعد الإزالة

تأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".