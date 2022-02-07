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حصاد الوزارات.. التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية بمكاتب البريد وفورى

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:03 م
حصاد الوزارات.. التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية بمكاتب البريد وفورى وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ84.6%
 
التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى
 
التعليم تمد تسجيل امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا حتى 20 فبراير
 
السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات بحرى.. وتؤكد: لا زيادة بالأسعار
 

 


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