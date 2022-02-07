حصاد الوزارات.. التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية بمكاتب البريد وفورى

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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