اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:30 ص
الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمحافظات
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل الاسماعيلية والشرقية والبحيرة والمنيا والقاهرة والدقهلية 
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
unnamed

 


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

التخصصات الطبية

حياه كريمه

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة