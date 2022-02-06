أخبار مصر.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.98 مليار دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، كما أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية وآليات تمويلها
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.98 مليار دولار بنهاية يناير
قال البنك المركزى المصرى
، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022 مقارنة بنحو 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 45 مليون دولار.
"النقل": تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ليضم 17 محطة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام
استقرت أسعار الذهب
اليوم في مصر عند مستويات أمس، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 793 جنيها للجرام.
مدبولى يشدد على سرعة انتهاء تطوير منطقة المتحف الكبير تنفيذا لتكليفات الرئيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة
تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا ، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 83 مسجدًا صيانة وترميمًا.
الحكومة تنفى توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، مُشيرةً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مُؤكدةً أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة في عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.
التعليم تحدد حالات الإعفاء من امتحانات اللغة الثانية والعربى والدين بالثانوية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الطلاب المقرر إعفاؤهم من امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية بامتحانات الثانوية العامة
2022، الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.
"القومية للأنفاق" تنشر صور لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت"
نشرت الهيئة القومية للأنفاق صورا لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية "LRT" أثناء التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب، معلقة على الصور بالقول "هانت"، حيث تجرى الهيئة تجارب واختبارات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع استعدادا للتشغيل الفعلى لهما مع نهاية الشهر المقبل.
الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 84.3 %
كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا 84.3% بمستشفيات العزل بالجمهورية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام الشفاء وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط أداء طلاب الثانوية العامة
الامتحان فى المواد ذات الفرعين، وتشمل "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية"، موضحة أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة، ولا يحق له دخول امتحان الدور الثانى فى الفرع الذى لم يؤدى فيه امتحان الدور الأول.
وزير الخارجية يؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لاستقرار الأوضاع فى الصومال
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لاستقرار الأوضاع فى الصومال، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الأمر الذى من شأنه دعم مسيرة البناء والاستقرار فى الصومال الشقيقة.
رئيس هيئة الكتاب: لن يتم مد أيام معرض القاهرة 2022
قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه لن يتم مد أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ53، والتى من المقرر أن تنتهى في السابع من فبراير الجارى.
محمد صلاح للاعبى المنتخب: "استمتعوا بكرة القدم أمام السنغال"
حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، على تحفيز زملائه وحثهم على تحقيق الفوز على منتخب السنغال، واقتناص كأس أفريقيا الثامن فى تاريخ المنتخب الوطنى.
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