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أسعار الذهب تنخفض بنهاية التداولات.. عيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

السبت، 05 فبراير 2022 01:30 م
أسعار الذهب تنخفض بنهاية التداولات.. عيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام اسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الذهب في مصر هبوط بقيمة جنيهين بنهاية التداولات الأسبوعية، وهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من 795 إلى مستويات 793 جنيها للجرام، ويترقب الذهب العالمى بيانات أمريكية حول الفائدة، هو ما قد يدفع لتغيرات عدة في الأسعار مع فتح التداول مجددًا مطلع أسبوع التداول يوم الاثنين.


 

أسعار الذهب اليوم
 

عيار 24 سجل 906.25 جنيهات

 

عيار 21 سجل 793 جنيها

 

عيار 18 سجل 679.75 جنيه

 

أونصة الذهب 1807 دولارا.

 

 

أسعار الذهب سجلت في نهاية تعاملات أمس الجمعة 4 فبراير2022 حيث ساعدت مخاوف التضخم المتزايدة في تخفيف ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات الوظائف الأميركية التي أتت إيجابية بشكل مفاجئ.

 

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1808.9 دولاراً للأونصة، ليسجل المعدن النفيس صعوداً بنحو 1% خلال الأسبوع، وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت مع تراجع الدولار خلال تداولات الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الذي تتوقع الأسواق أن تؤثر على ميل الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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