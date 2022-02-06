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من ضعيف حتى ممتاز.. شكل اعتماد نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

الأحد، 06 فبراير 2022 10:00 ص
من ضعيف حتى ممتاز.. شكل اعتماد نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.


التربية والتعليم

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام

اخبار مصر

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

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