اليوم السابع
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الكشف على 1758 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الضهرية بالبحيرة

السبت، 05 فبراير 2022 02:56 م
الكشف على 1758 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الضهرية بالبحيرة هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية الضهرية، بمركز ايتاى البارود، وأسفرت القافلة المجانية عن الكشف على 1758 مواطناً من أهالي القرية.

وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على " الباطنة 450 حالة، جراحة 168 حالة، الأطفال 329 حالة، تنظيم الأسرة 59حالة، النساء والتوليد 122حالة، مسالك 173 حالة، أسنان 94 حالة، جلدية 216 حالة، أنف وأذن 219 حالة" بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.

 

 


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قوافل طبية

ايتاى البارود

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