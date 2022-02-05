أخبار مصر.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصينى فى بكين لتعزيز التعاون

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينج"، صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين.

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم مشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقه عدد من الوزراء. الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد مت أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين. شكرى يشارك فى اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المُنعقدة بأديس أبابا.