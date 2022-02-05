أخبار مصر.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصينى فى بكين لتعزيز التعاون

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينج"، صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين.
مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الصيني فى بكين لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".
مأدبة غداء رئيس الصين تجمع الرئيس السيسي وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحدة
أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم مشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقه عدد من الوزراء.
الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد مت أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.
شكرى يشارك فى اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المُنعقدة بأديس أبابا.
التعليم تبدأ إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه مع بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس تجرى المديريات التعليمية مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة ما بين رؤساء لجان ومراقبين ورؤساء مراكز توزيع أسئلة الامتحانات، موضحة أن هناك لجانا مشكلة بالمديريات التعليمية لإجراء المقابلات خلال إجازة نصف العام، ومن المقرر أن تستمر المقابلات لما بعد انتهاء الإجازة أى بداية الفصل الدراسى الثانى.
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة اليوم ويستمر 3 أسابيع
أكد الدكتور محمد حلمى الغر امين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة
أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.
شبورة وأمطار ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس العربية للتصنيع محاور مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ماكينات سجل مدنى ذكية تعمل ببصمة الوجه دون تدخل بشري
أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين "ماكينات السجل الذكي"، للحصول على مصدرات القطاع عقب التحقق من هويتهم من خلال بصمة الوجه والأصبع، بما هو مسجل بقاعدة البيانات البيومترية لدي القطاع، حيث يستطيع المواطن السداد النقدي من خلالها دون تدخل العنصر البشرى.
بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس اليوم وتستمر حتى 17 فبراير الجارى
بدأت اليوم السبت 5 فبراير الجارى إجازة نصف العام
لطلاب المدارس، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل المغربى ريان داخل البئر وقرب خروجه
تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي وقرب خروجه، وذلك وفق "روسيا اليوم".
الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، و معتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين لجلسة 12 فبراير
قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 12 فبراير للمرافعة.
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