مصرع طفل سقط فى مياه ترعة أثناء لهوه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل صغير مصرعه فى مياه ترعة تمر بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه فى المياه أثناء لهوه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بانتشال جثة طفل صغير لقى مصرعه بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه فى المياه أثناء لهوه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.