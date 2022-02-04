اليوم السابع
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إصابة سائق وتباع فى إنقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:29 م
إصابة سائق وتباع فى إنقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب سائق وتباع بإصابات بالغة ، وذلك إنقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد من إنقلاب سيارة على الطريق الإقليمى النار بمحافظة المنوفية، ونتج عنها إصابة سائق وتباع ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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