أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 2.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 310 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 30 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 2.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 310 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 30 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 129.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 20629 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2265 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 242 ألف سهم، 523.9 ألف سهم، على التوالي.

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296 مليون ورقة مالية بقيمة 836.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.98 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.021 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 11302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13464 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4461 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح مجمعة بقيمة 13.27 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 30%، وبلغ صافي الدخل من العائد 24.97 مليار جنيه بانخفاض سنوي نسبته 1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت محفظة القروض 164.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بنسبة 20%، وبلغ إجمالي الودائع 407.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 19%. أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح مجمعة بقيمة 13.27 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 30%، وبلغ صافي الدخل من العائد 24.97 مليار جنيه بانخفاض سنوي نسبته 1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت محفظة القروض 164.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بنسبة 20%، وبلغ إجمالي الودائع 407.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 19%.

كما حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 398.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 399.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 0.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.9 مليون دولار مقارنة مع 20.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%.

وحققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إيرادات بلغت 674.2 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 585.5 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي أرباح العام 144.9 مليون جنيه مقارنة مع 97.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

كما حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 5.5 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 3.8 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 45.63%، وبلغ صافي أرباح العام 96.3 ألف جنيه مقارنة مع 490.6 ألف جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 80.38%، مرجعة سبب انخفاض الأرباح إلى زيادة مصروفات الشركة عن الفترة الحالية بمقدار 6.1 مليون جنيه. الرقابة المالية أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 369 لسنة 2022 بشأن منح المجموعة المرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال مع منعهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بنسبة الأسهم المتجاوزة، وذلك بعد رصد الهيئة تجاوز نسبة تملك مجموعة مرتبطة بالشركة لثلث رأس المال، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 369 لسنة 2022 بشأن منح المجموعة المرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال مع منعهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بنسبة الأسهم المتجاوزة، وذلك بعد رصد الهيئة تجاوز نسبة تملك مجموعة مرتبطة بالشركة لثلث رأس المال، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.