أخبار البورصة اليوم الاثنين 21-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 245.1 مليون ورقة مالية بقيمة 624.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.67%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 255 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 115 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 190.2 ألف سهم، 859.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 188 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 255 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 115 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 190.2 ألف سهم، 859.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 188 ألف سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، صافي دخل الأعمال بمقدار 3.825 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي مقارن، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 31 مليار جنيه بزيادة قدرها 15%، وبلغت ودائع العملاء 48 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه تي ليس)، صافي ربحية بلغت 137 مليون جنيه حلال عام 2021 مقارنة بنحو 74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت حجم عقود التأجير التمويلي المنفذة 2.322 مليار جنيه، وحوالي 177 مليون جنيه عقود تخصيم.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.021 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2022 مقابل عجز قدره 4.564 مليون جنيه خلال الشهر المثيل من العام السابق.

مستشفى النزهة الدولي قالت شركة مستشفى النزهة الدولي، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر نموذج الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.5 مليون جنيه إلى 131.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 114.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2021. قالت شركة مستشفى النزهة الدولي، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر نموذج الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.5 مليون جنيه إلى 131.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 114.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2021.